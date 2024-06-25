Dilan Polat duruşması başladı mı? Dilan Polat duruşmada bayıldı mı?

Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan yargılandıkları davada bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma salonuna getirilen Dilan Polat, suçsuz olduğunu söyleyerek fenalaştı. Polat'ın baygınlık geçirmesiyle infaz koruma memurları doktor çağırdı. Dilan Polat duruşması başladı mı? Dilan Polat duruşmada bayıldı mı?

DİLAN POLAT DURUŞMADA BAYILDI MI?

Davayı yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından verdiği bilgilerde mahkeme başkanının "Allah'ım hiçbir suçum yok" diye fenalaşan Dilan Polat'ın salondan çıkartılmasını istediğini ancak avukatların devreye girerek salonda durmasını istediğini belirtti. Öte yandan Engin Polat da duruşmaya gelen kızı Nilda Polat'ın doğum gününü kutladı. Dilan Polat da yaşananların ardından salondan çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.