Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, çocuklarıyla nasıl görüşeceği gündeme geliyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2 çocuğu ile nasıl iletişime geçeceği merak ediliyor. Dilan Polat çocuklarıyla nasıl görüşecek sorusuna yanıt aranıyor. Peki, ACEP uygulaması nedir, ücretli mi? Dilan Polat çocuklarıyla nasıl görüşecek?

Dilan Polat çocuklarıyla nasıl görüşeceği merak edilirken ACEP uygulaması üzerinden iletişime geçileceği açıklandı. ACEP uygulaması nedir, ücretli mi sorusu araştırılıyor. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve bahis oyunları düzenlemesi suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Dilan Polat çocuklarıyla nasıl görüşecek? ACEP uygulaması nedir, ücretli mi? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT ÇOCUKLARIYLA NASIL GÖRÜŞECEK?

Dilan Polat hakkındaki soruları yanıtlayan gazeteci Emrullah Erdinç, çocuklarıyla nasıl görüşecekleriyle ilgili "Dilan Polat çocuklarıyla sadece görüntülü görüşebilecek. O da cezaevinin uygulama sistemiyle olacak. Çocuğu şu an babaannesinin yanında o uygulama da babaannenin telefonuna yüklenecek. O uygulamanın adı da ACEP. Bu görüşme ücretli olacak. Yapılan her görüşme de 200 TL" dedi.

ENGİN VE DİLAN POLAT'IN DA OLDUĞU 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40'da başladı. Dilan Polat'ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklandı.

ACEP UYGULAMASI NEDİR, ÜCRETLİ Mİ?

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını öğrendiği an "Oğluma kim bakacak" diye feryat eden Dilan Polat, çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın görüntülü uygulamasıyla görüşebilecek. Polat, ücretli olan görüşme için her defasında 200 TL ödeyecek.