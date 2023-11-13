Dilan Polat hapisten çıktı mı? Dilan Polat Engin Polat son durum ne?

Dilan Polat'ın serbest kalıp kalmadığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Dilan Polat ve Engin Polat son durumu araştırılıyor. Peki, Dilan Polat çıktı mı? Dilan Polat Engin Polat son durum ne? İşte detaylar...

Haklarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat davası yakından takip ediliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dilan Polat hapisten çıktı mı merak konusu oldu. Arama motorlarına Dilan Polat'ın son durumu sorgulatılıyor. Peki, Dilan Polat çıktı mı? Dilan Polat Engin Polat son durum ne? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

DİLAN POLAT ÇIKTI MI?

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.