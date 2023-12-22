Dilan Polat cezaevinden ne zaman çıkıyor? Polat'ın astroloğu tarih verdi!

Dilan Polat ne zaman cezaevinden çıkıyor ve Dilan hangi cezaevinde kaldığı merak ediliyor. Dilan Polat'ın astroloğunu ziyarete çağırarak cezaevinden ne zaman çıkacağını sorduğu ortaya çıktı. Dilan Polat kaç yıl ceza aldığı ve ne zaman cezaevinden çıkacağı gündeme geliyor. Dilan Polat cezaevinden ne zaman çıkıyor? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astroloğu olduğu ortaya çıktı. Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması dikkat çekti.

Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Dilan Polat'ın astroloğu, "Aslında bilmek istediği şey 'Bana ne olacak?' sorusunun cevabı. Dilan'ın para pul umurunda değil. Tek istediği şey özgürlüğü. Maksimum nisan ayına kadar dışarı çıkacağını söyledim. Tabii şubat-mart ayında da çıkabilir. Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum" dedi.