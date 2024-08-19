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DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ ANI İZLE | Dilan Polat bugün çıktı mı? VİDEO İZLE

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Dilan Polat'ın cezaevinden çıkış anı büyük ilgi gördü. Ünlü isim, cezaevinden çıkışını takipçileri ve basın mensupları ile paylaştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Dilan Polat, cezaevinden serbest bırakıldı.

Dilan Polat, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından açılan davada tutuklu bulunuyordu. Verilen tahliye kararı sonrası Dilan Polat, cezaevinden çıkarak serbest bırakıldı. Dilan Polat'ın cezaevinden çıkış anı merak ediliyor. Dilan'ın cezaevinden bugün mü çıktığı araştırılıyor. İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ ANI İZLE | Dilan Polat bugün çıktı mı? VİDEO İZLE

DİLAN POLAT BUGÜN ÇIKTI MI?

Mahkeme, Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Mahkemenin kararı Polat'ın tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Polat'ın, işlemlerin ardından bugün cezaevinden tahliye edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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