Dilan Öz kimdir? Dilan Öz neden öldü?

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Gelişme sonrası Dilan Öz neden öldü, Dilan Öz kimdir, merak edildi.

DİLAN ÖZ NEDEN ÖLDÜ?

Öz'ün öldüğü binanın zemin katındaki fırında çalışan Hacı Gül, komşularından haber alamayan teyzesinin dün saat 17.30 sıralarında çilingir çağırdığını belirterek, "Genç kadın büyükannesi ile kalıyordu. Ancak, büyükannesi başka bir kente taziyeye gitmiş. Evde tek başına kalıyormuş. Teyze haber alamayınca evin kapısını çilingire açtırmış. Yerde cesedini bulmuşlar. Ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak" ifadelerini kullandı.

Aynı binanın altında fırında çalışan Şahin Kalın, "Yakınları haber alamayınca çilingir çağırmış. Ağzında köpük varmış. Uyuşturucudan öldüğü söylendi. Kimseye pek zararı yoktu. Bizden de gelip alışveriş yapardı" dedi.