Dilan Çıtak Tatlıses kimin kızı, annesi kim? Dilan Çıtak Tatlıses İbrahim Tatlıses'in neyi oluyor, kızı mı?

Dilan Çıtak Tatlıses kimin kızı? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show fragmanında yer alan Dilan Çıtak Tatlıses İbrahim Tatlıses'in akrabası mı, neyi oluyor merak konusu oldu. Vatandaşlar Dilan Çıtak Tatlıses kimin kızı, annesi kim? Dilan Çıtak Tatlıses İbrahim Tatlıses'in neyi oluyor? Dilan Çıtak Tatlıses İbrahim Tatlıses'in kızı mı sorularına yanıt aradı. Peki, Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kim? İşte detaylar...

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989'de İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Müzik eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başlayan Dilan Çıtak, müzik eğitimine keman ve piyano dersleriyle devam etti. Dilan Çıtak Tatlıses, 2 yıl keman; 4 yıl piyano çaldı.

Şu anda bir sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapan Dilan Çıtak, kendisine ait proje olan SOUL SENSATION band'in solistliğini yapmaktadır. İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde vokal olarak yer almıştır.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak'ın annesi Işık Çıtak'tır. İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişki yaşamıştı.

