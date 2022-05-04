Dilan Çıtak kimdir? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Dilan Çıtak Tatlıses hakkında Dilan Çıtak Tatlıses kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak Tatlıses evli mi? konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Dilan Çıtak Tatlıses hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989'de İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Müzik eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başlayan Dilan Çıtak, müzik eğitimine keman ve piyano dersleriyle devam etti. Dilan Çıtak Tatlıses, 2 yıl keman; 4 yıl piyano çaldı.

Şu anda bir sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapan Dilan Çıtak, kendisine ait proje olan SOUL SENSATION band'in solistliğini yapmaktadır. İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde vokal olarak yer almıştır.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak'ın annesi Işık Çıtak'tır. İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişki yaşamıştı.

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