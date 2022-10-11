Türk müzik piyasasının "İmparator" lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses'in eşi Dilan Çıtak Tatlıses'in özel hayatı merak ediliyor. Sevilen isimlerden biri olan Dilan Çıtak Tatlıses'in dünya evine girdiği isim ise bir diğer merak konusu. Dilan Çıtak'ın sevdikleri merakla Levent Dörter kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dilan Çıtak Tatlıses eşi kim? Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? Levent Dörter kaç yaşında, nereli? Levent Dörter hayatı ve biyografisi

Dilan Çıtak Tatlıses eşi kim? sorusu sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi merak ediliyor. Sevilen isimlerden biri olan Dilan Çıtak Tatlıses'in dünya evine girdiği isim ise bir diğer merak konusu. Dilan Çıtak'ın sevdikleri merakla Levent Dörter kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dilan Çıtak Tatlıses eşi kim? Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter kimdir? Levent Dörter kaç yaşında, nereli? Levent Dörter hayatı ve biyografisi

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

18 Eylül 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Türk pop müzik şarkıcısıdır. Levent Dörter, 18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti. 2000-2005 seneleri arasında Ankara'da Cuba'da ve 2005-2010 yılları arasında ise Salata Bar'da çalıştı. 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar ile büyük ses getiren Levent Dörter Birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. İlk albümü itibari ile pop müziğinde en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi. Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı "HADİ" (Single) çalışması Türkiye' de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip unvanlarını almayı başardı. 2020 yılında son single çalışması Bilmiyorum'u dinleyicileri ile paylaşan Levent Dörter, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kıbrıs başta olmak üzere en çok tercih edilen performans sahnelerinde başta kendi şarkları olmak üzere geçmişten günümüze pop müziğin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.