Şarkıları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak Tatlıses, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Tatlıses fit halini yürüyüş ve düzenli spor borçlu. Peki ama Dilan Çıtak son hali nasıl? Dilan Çıtak Tatlıses kimdir? İşte detaylar…

DİLAN ÇITAK SON HALİ NASIL?

Yaz boyunca sevenlerini şarkılarıyla coşturan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor. Son dönemde bir hayli kilo verdiği gözlemlenen Tatlıses'in pozlarına beğeni yağıyor.

Dilan Çıtak Tatlıses

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Hayatının büyük bir kısmında, İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşam sürmüştür. Müziğe olan ilgisi, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak başladı. İlk olarak şan dalında eğitim almaya başlasa da, daha sonra piyano ve keman derslerine de ilgi gösterdi. Bu süreçte 2 yıl boyunca keman çalarken, sonrasında kemanı bırakıp piyano çalmaya odaklandı. Okul yılları boyunca müzikallerde ve korolarda yer aldı. Aynı zamanda caz orkestralarında solistlik yaparak müzik kariyerine ilk adımlarını attı. Pera Tiyatro'da 2 yıl süren oyunculuk eğitimi de aldı.

2011 yılında dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. Amerika'da, "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli gruplarla büyük sahnelerde konserler verdi, örneğin Harper's Ferry, Wally's Cafe ve 939 Cafe gibi mekanlarda sahne aldı. Ayrıca Amerikalı bir vokal hocasıyla çalışarak müziğini daha da geliştirdi. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönerek İTÜ İngilizce Müzikoloji bölümünü kazandı ve eğitimine bu alanda devam etti. Ayrıca sanat okulunda keman ve piyano hocalığı da yapmaktadır. Ayrıca, kendi müzik projesi olan "SOUL SENSATION" grubunun solisti olarak ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde vokalist olarak yer almıştır. Dilan Çıtak, müziğe olan tutkusu ve başarılı kariyeri ile tanınan bir sanatçıdır.

Dilan Çıtak Tatlıses

Dilan Çıtak Tatlıses