Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu ortaya çıkan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz mayıs ayında 7 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nişanlandı. Peki, Dilan Çıtak düğünü ne zaman? Dilan Çıtak ne zaman, nerede evlenecek? İşte detaylar...

Şarkıları ve yaşadığı silahlı saldırının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Yıllarca Tatlıses ile soyadını için mücadele veren Çıtak, babasının soyadını aldı. 7 yıldır kendisi gibi müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandı. Peki, Dilan Çıtak düğünü ne zaman? Dilan Çıtak ne zaman, nerede evlenecek?

DİLAN ÇITAK DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

İlişkileriyle sık sık isimlerinden söz ettiren Dilan Çıtak ve Levent Dörter, geçtiğimiz mayıs ayında yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandı. İbrahim Tatlıses kızının nişan töreninde hazır bulundu ve yüzükleri kendisi taktı. Tören görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcıların takıldığı iki detay oldu. İlk detay çiftin oldukça uzun olan söz kurdeleleri olurken ikincisi de kabarık kıvırcık saçlarıyla tanınan Tatlıses'in saç modeli oldu.