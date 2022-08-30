Kusursuz Kiracı'da Mona karakteri ile izleyici karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz'in hayatı merak edildi. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kusursuz Kiracı Mona kimdir, Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli? Dilan Çiçek Deniz hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Kusursuz Kiracı oyuncuları merak ediliyor. Dizinin başrol karakterlerinden Dilan Çiçek Deniz ise Mona karakterine hayat veriyor. Peki, Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kusursuz Kiracı Mona kimdir, Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nereli? Dilan Çiçek Deniz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Annesi ile babası öğretmen olan genç oyuncu, lise yıllarında üç sene tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken yeniden sınava girerek İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

On beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkaran Dilan Çiçek, modellik de yapıyor. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk rolü 2015'te "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki "Ebru" karakteridir. 2015-2016 yılları arasında da "Güneşin Kızları" dizisine Elif karakteriyle dâhil oldu. Ağustos 2016'da "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Çukur adlı dizide yer aldı. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görüldü.

Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakteriyle başrol oynamıştır.5 Kasım 2020'de Alev Alev dizisinde üç başrolden biri olan "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat verdi. Oyuncu bir süredir Thor ile birliktedir.