Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Dilan Çiçek Deniz'in biyografisi!

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz , 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Annesi ve babası öğretmen olan oyuncu, lise yıllarında tiyatro eğitimi aldı.

17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü alan Dilan Çiçek Deniz, Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkardı.

2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. Ardından 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Televizyon dünyasına ilk adımını Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteriyle atmıştır. Ancak dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında "Güneşin Kızları" dizisine dahil olarak Elif karakterine hayat vermiştir. Dizinin kadrosunda Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel ve Tolga Sarıtaş da vardı.

İlk başrolünü 2016 yılında başlayan "Bodrum Masalı" isimli dizi ile yapmıştır.

2016 yılında, Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür.

Dilan Çiçek Deniz, hâlâ Show TV'de yayınlanan fenomen olan Çukur dizisinde Sena Koçovalı karakterini canlandırıyor.

Dilan Çiçek Deniz, 2018 Ocak ayından beri kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç ile birliktedir.

Filmleri ve Dizileri:

2017 - Çukur (Sena Koçovalı)(TV Dizisi)

2016 - Bodrum Masalı (Su) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru) (TV Dizisi)

2015 - Güneşin Kızları (Elif) (TV Dizisi)

2013 - Balayı (Sinema Filmi)

Kitapları:

2010 - Güneşi Annem Sanırdım (şiir kitabı)