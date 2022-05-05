Dila Tarkan hamile mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yunanistan'ın Atina şehrinde mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikahından ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Her detayı konuşulan düğünde Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada damga vurmuştu. Dila Tarkan hamile mi? Dila Tarkan ne zaman evlendi? Dila Tarkan kimdir, eşi kimdir?

DİLA TARKAN HAMİLE Mİ?

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le Mart ayında nikah masasına oturmuştu. Dila Tarkan hamile olduğunu da açıklamıştı.

DİLA TARKAN KİMDİR?



Daha önce Eser Yenenler'in sevgilisi olarak ismini duyurmuş olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni ve influencer Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı da yapmakta. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın önde gelen isimleriyle arkadaş olduğu bilinen Dila Tarkan, Dağhan Doğruer ile evlidir.

DİLA TARKAN'IN EŞİ DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?

Dağhan Doğruer 1993 senesinde doğmuştur. Ünlü iş insanı Doğruer, fanatik bir Beşiktaşlıdır. Dila Tarkan ile 2018 yılında nişanlanmış olan Doğruer, 16 Şubat 2022 tarihinde evlilik teklifi etmiştir.

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