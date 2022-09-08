Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla olay olan sosyetik güzel Dila Tarkan, üç senedir birliktelik yaşadığı Dağhan Doğruer ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Peki, Dila Tarkan doğum yaptı mı? Dila Tarkan çocuğunun adı ne? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı ile yakın arkadaşlığı tanınan ve paylaştığı pozlarla olay olan sosyetik güzel Dila Tarkan geçtiğimiz aylarda üç senedir birliktelik yaşadığı Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da dünyaevine girmişti. Peki, Dila Tarkan doğum yaptı mı? Dila Tarkan çocuğunun adı ne? Detaylar haberimizde...

DİLA TARKAN DOĞUM YAPTI MI?

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da destansı bir düğünle dünyaevine giren Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer yaz tatili için Yunan Adalarındaydı. 8 aylık hamile Dila Tarkan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine İstanbul'a gelen sosyetik güzel geçtiğimiz günlerde çocuğunu kucağına aldı.

DİLA TARKAN'IN ÇOCUĞUNUN ADI NE?

Geçtiğimiz gün çocuklarını kucaklarına alan Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer çifti erkek bebeklerine "Luca Kartal" ismini verdiler.