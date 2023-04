"Diken mi Gül mü" sözleri ne? Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sibel Can ve Eypio'nun birlikte çıkardığı şarkı gündeme geldi. Dinleyicilerin severek dinlediği "Diken mi Gül mü" şarkısının sözleri merak ediliyor. Arama motorlarında "Diken mi Gül mü" sözleri ne? Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri! araması yapıldı. Peki, "Diken mi Gül mü" sözleri ne? İşte Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri!