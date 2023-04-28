Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sibel Can ve Eypio'nun birlikte çıkardığı şarkı gündeme geldi. Dinleyicilerin severek dinlediği "Diken mi Gül mü" şarkısının sözleri merak ediliyor. Arama motorlarında "Diken mi Gül mü" sözleri ne? Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri! araması yapıldı. Peki, "Diken mi Gül mü" sözleri ne? İşte Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri!

"Diken mi Gül mü" mü sözleri ne? sorusu merak ediliyor. Sibel Can ile Eypio'nun beraber çıkardığı yeni şarkı olan "Diken mi Gül mü" şarkısının sözleri dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında "Diken mi Gül mü" sözleri ne? sorusu aratılıyor. İşte merak edilen Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri!

"DİKEN Mİ GÜL MÜ" ŞARKI SÖZLERİ NE?

Öyle güle güle gel

Öyle seve seve gel

Seni gördüğüm gün ben buldum belamı

Hadi içe içe gel

İnadına yine gel

Bir gülsen ölüme ben vercem selamı

Gönlüm dize gel (miş)

Ya da sen bize gel

Bir gün de olsa ben sürsem sefamı

Yanlış düzene

Aşkmış kime ne

Gördüm ben amma hiç etmem kelamı

Diken mi? gül mü?

Sen bülbüle gel

Yandım ben yandım ah yokmuş devamı

Ateş mi? kül mü?

Deniz mi? çöl mü?

Yanan bir bensem sensin meramım

Öyle güle güle gel

Öyle seve seve gel

Seni gördüğüm gün ben buldum belamı

Hadi içe içe gel

İnadına yine gel

Bir gülsen ölüme ben vercem selamı

Gönlüm dize gel (miş)

Ya da sen bize gel

Bir gün de olsa ben sürsem sefamı

Yanlış düzene

Aşkmış kime ne

Gördüm ben amma hiç etmem kelamı

Bir günüm, bir dünüm, bir senim

Bir külüm, bir dönüm, bir görün, Mecnun'a çölüm

Her şey değişti yok çöllerde sürün, yalancı aşklarda herkes bir ürün

Yürü baba aşkımı görmezsem körüm, elini tutmazsam her gün bir ölüm

Kalbime geçmez bir çift bile sözüm, her yol yokuş bize ben hala düzüm

Yağmurum düzüm, ıslanır gözüm, gerçekler sert bir de her yanım hüzün

Varsa bir yanlışım gurbete sürün, bülbülüm kayıp ben dikende gülüm

Diken mi? gül mü?

Sen bülbüle gel

Yandım ben yandım ah yokmuş devamı

Ateş mi? kül mü?

Deniz mi? çöl mü?

Yanan bir bensem sensin meramım

Diken mi? gül mü?

Sen bülbüle gel

Yandım ben yandım ah yokmuş devamı

Ateş mi? kül mü?

Deniz mi? çöl mü?

Yanan bir bensem sensin meramım