"Diken mi Gül mü" sözleri ne? Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri!
Gündem Haberleri
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sibel Can ve Eypio'nun birlikte çıkardığı şarkı gündeme geldi. Dinleyicilerin severek dinlediği "Diken mi Gül mü" şarkısının sözleri merak ediliyor. Arama motorlarında "Diken mi Gül mü" sözleri ne? Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri! araması yapıldı. Peki, "Diken mi Gül mü" sözleri ne? İşte Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri!
"Diken mi Gül mü" mü sözleri ne? sorusu merak ediliyor. Sibel Can ile Eypio'nun beraber çıkardığı yeni şarkı olan "Diken mi Gül mü" şarkısının sözleri dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında "Diken mi Gül mü" sözleri ne? sorusu aratılıyor. İşte merak edilen Eypio, Sibel Can "Diken mi Gül mü" şarkı sözleri!
"DİKEN Mİ GÜL MÜ" ŞARKI SÖZLERİ NE?
Öyle güle güle gel
Öyle seve seve gel
Seni gördüğüm gün ben buldum belamı
Hadi içe içe gel
İnadına yine gel
Bir gülsen ölüme ben vercem selamı
Gönlüm dize gel (miş)
Ya da sen bize gel
Bir gün de olsa ben sürsem sefamı
Yanlış düzene
Aşkmış kime ne
Gördüm ben amma hiç etmem kelamı
Diken mi? gül mü?
Sen bülbüle gel
Yandım ben yandım ah yokmuş devamı
Ateş mi? kül mü?
Deniz mi? çöl mü?
Yanan bir bensem sensin meramım
Öyle güle güle gel
Öyle seve seve gel
Seni gördüğüm gün ben buldum belamı
Hadi içe içe gel
İnadına yine gel
Bir gülsen ölüme ben vercem selamı
Gönlüm dize gel (miş)
Ya da sen bize gel
Bir gün de olsa ben sürsem sefamı
Yanlış düzene
Aşkmış kime ne
Gördüm ben amma hiç etmem kelamı
Bir günüm, bir dünüm, bir senim
Bir külüm, bir dönüm, bir görün, Mecnun'a çölüm
Her şey değişti yok çöllerde sürün, yalancı aşklarda herkes bir ürün
Yürü baba aşkımı görmezsem körüm, elini tutmazsam her gün bir ölüm
Kalbime geçmez bir çift bile sözüm, her yol yokuş bize ben hala düzüm
Yağmurum düzüm, ıslanır gözüm, gerçekler sert bir de her yanım hüzün
Varsa bir yanlışım gurbete sürün, bülbülüm kayıp ben dikende gülüm
Diken mi? gül mü?
Sen bülbüle gel
Yandım ben yandım ah yokmuş devamı
Ateş mi? kül mü?
Deniz mi? çöl mü?
Yanan bir bensem sensin meramım
Diken mi? gül mü?
Sen bülbüle gel
Yandım ben yandım ah yokmuş devamı
Ateş mi? kül mü?
Deniz mi? çöl mü?
Yanan bir bensem sensin meramım