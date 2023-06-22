Dijital İmza Platformu, 2023'te Dünyaya Açılacak

Tüm imza teknolojilerini tek çatı altında toplayan Dijital İmza Platformu, 2023’te global pazara açılmaya hazırlanıyor. İki boyutlu imzanın global pazarda geçerli olması için AB eIDAS mevzuatına uyumluluğu tamamlayan platform, yıl sonuna kadar “Tap&Sign” adıyla İngiltere ve Azerbaycan’da ofis açacak.

Tüm imza teknolojilerini tek çatı altında toplayan Dijital İmza Platformu, 2023'te global pazara açılmaya hazırlanıyor. İki boyutlu imzanın global pazarda geçerli olması için AB eIDAS mevzuatına uyumluluğu tamamlayan platform, yıl sonuna kadar "Tap&Sign" adıyla İngiltere ve Azerbaycan'da ofis açacak.

Dijital dönüşüm alanında gelişmiş ürün ve hizmetler sunan DDTECH'in çatı şirketleri arasında yer alan Dijital İmza Platformu (DİP) yurt dışına açılıyor. DDTECH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kulu, platformun Tap&Sign markasıyla yurt dışına açılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda iki boyutlu imzanın yurtdışında geçerli bir imza yöntemi olarak kullanılması için gerekli olan AB eIDAS EUTL (Avrupa Birliği Güvenirlik Listesi) entegrasyonunu gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kulu, "2023 içerisinde Tap&Sign geliştirilmelerini tamamlayarak yurtdışında pazarlama faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. İlk etapta İngiltere ve Azerbaycan ofislerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İlk olarak 2015'te yurtdışındaki bir etkinlikte tanıştıkları biyometrik imza uygulamasını Türkiye'de 2016 yılında Şeker Yatırım'la hayata geçirdiklerini kaydeden Kulu, uygulamanın 2017 yılında Turkcell İletişim Merkezlerinde kullanılmaya başlandığını belirtti.

Yine 2017'de kendi kaynaklarıyla yerli biyometrik imza uygulamalarını geliştirdiklerini ifade eden DDTECH Yönetim Kurulu Üyesi, aynı yıl yerli versiyonun Turkcell Güvenli Dijital İmza (GDI) markası ile Turkcell müşterilerinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

2018'de Turkcell ile birlikte ilk biyometrik imza satışını İGDAŞ'a yaptıklarını belirten Kulu, "İGDAŞ, tüm abonelik merkezlerinde Turkcell GDI ile abonelik sözleşmelerini dijitalleştirdi" dedi. Kulu ardından Kuveyt Türk'ün tüm şubelerinde işlem dekontları, kasa kira sözleşmeleri ve çek defteri dokümanlarının Turkcell GDI ile imzalanmaya başlandığını hatırlattı.

TÜM İMZA TÜRLERİ TEK PLATFORMDA

Biyometrik imza özelinde çok farklı sektörlerden birçok referansları bulunduğunu vurgulayan Kulu, 2019'da dijitalimza.com.tr adresi üzerinden tüm imza türlerini kapsayan, bulut tabanlı platformlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

2020'de İngilizce desteğin eklenmesiyle DİP'in Mitsubishi gibi yurt dışı merkezli firmalara da hizmet vermeye başladığının altını çizen Kulu, 2022 yılında da biyometrik imzanın yeni sürümünü kullanıma sunduklarını ve DİP ile DİP Mobil'in yüzde 100 entegre çalışır hale getirildiğini kaydetti.

İMZALAR 5070 SAYILI KANUNLA KORUMA ALTINDA

Doküman imzalama işleminin dijital ortamda güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayan Dijital İmza Platformu'nda imzalanan tüm evraklar 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda belirtildiği şekilde zaman damgası ile korunuyor. DİP ile biyometrik imzaya ek olarak 5070 sayılı kanunda yer alan e-imza, mobil imza, ve her ne kadar yasal geçerliği olmasa da şirket içi süreçlerin dijitalleşerek hız kazanmasında önemli rol oynayan iki boyutlu imza ve tek tıkla onay hayata geçirilmiş oldu.

Dijital İmza Platformu'na, 2021 yılında BTK'nın yayınladığı mevzuatta belirtilen yeni çipli T.C. kimlik kartları ile abonelik sözleşmelerinin imzalanması kapsamında Standart Kart Okuyucu cihazlar ile yeni çipli T.C. Kimlik kartları ile imza atma yeteneği de eklendi. Bu bağlamda tüm Turkcell TİM ve Vodafone Shop'larda abonelik sözleşmelerinin DİP SKO eklentisi ile DİP üzerinden imzalanması sağlandı.

KRİMİNAL İNCELEMELERE DİP DESTEĞİ

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı Haziran 2022'de kendi biyometrik imza analiz yazılımını geliştirdi. Böylece daha önce biyometrik imza ile imzalanmış dokümanlarla ilgili mahkemelerde bilir kişi incelemelerinde yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması yönünde önemli bir adım atıldı. Dijital İmza Platformu, 2023'te Jandarma Kriminal'e ek olarak farklı adli makamların da biyometrik imza analizi yapabilmeleri için gerekli yazılım ve alt yapının hazırlanması amacıyla çalıştaylar düzenlemek üzere hazırlıklarına başladı.

DİJİTAL İMZANIN AVANTAJLARI

Hızla dijitalleşen dünyada Dijital İmza Platformu'nun sunduğu dijital imza çözümleri kurumlara birçok avantaj sağlıyor: