Dijital hizmet vergisi oranı 2023! Dijital hizmet vergisi oranı nedir? Dijital hizmet vergisi kanunu nedir? Dijital hizmet vergisi süresi

Dijital Hizmet Vergisi olarak bilinen DHV, 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren bir vergi türüdür. Peki, Dijital hizmet vergisi oranı 2023! Dijital hizmet vergisi oranı nedir? Dijital hizmet vergisi kanunu nedir? Dijital hizmet vergisi beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hazırlanır?

Dijital Hizmet Vergisi (DHV) dijital hizmetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren bir vergi türüdür. Bu vergi türü özellikle maliye alanıyla ilgilenenler tarafından çok araştırılıyor. Peki, Dijital hizmet vergisi oranı 2023! Dijital hizmet vergisi oranı nedir? Dijital hizmet vergisi kanunu nedir? Dijital hizmet vergisi beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hazırlanır?

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI 2023

DHV, çevrimiçi reklam hizmetleri, dijital içerik abonelikleri, uygulama mağazalarında gerçekleşen uygulama ve oyun satışları gibi dijital hizmetlerin Türkiye'deki kullanıcılar tarafından satın alınması veya kullanılması durumunda uygulanmaktadır. Vergi, Türkiye'de yerleşik olmayan dijital hizmet sağlayıcılarına yönelik olarak tasarlanmıştır. 2023 yılında bu oran dijital hizmetlerden sağlanan her türlü gelir üzerinden yüzde 7,5 oranında belirlendi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI NEDİR?

DHV yani Dijital Hizmet Vergisi, yabancı firmaların Türkiye'de elde ettiği dijital gelirlerin vergilendirilmesine dönük bir vergi türüdür. Bu oran 2023 senesi için yüzde 7,5 olarak belirlendi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU NEDİR?

DHV yani Dijital Hizmet Vergisi yabancı firmalara dönük bir vergilendirme çeşididir. Buna göre, dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler vergi kapsamına giriyor.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kanun:

7.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Türk vergi mevzuatına dahil dijital hizmet vergisi 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye'de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, %7,5 oranındaki dijital hizmet vergisine (DHV) tabidir:

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil)

b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler

c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil)

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR, NASIL HAZIRLANIR?

Dijital hizmet vergisi aylık olarak ödenir. Her ay periyodik aralıklarla vergi ödemekle mükellef olan satıcılar beyanname göndererek vergilerini ödemek zorundadır. Beyannameler GİB'in dijital hizmetler web sitesi üzerinden online bir şekilde gönderilebilir. Vergi mükellefinin Türkiye içerisinde olmaması durumunda ise ödemenin tarafları ya da ödemeye aracılık edenler verginin beyan edilmesinden sorumlu tutulur.

Yabancı mükelleflerin, Türkiye'de internet üzerinden yaptığı satışlarla elde ettiği geliri 20 milyon TL'nin altında olan ya da bütün dünyada elde ettiği gelir 750 milyon Euro'dan daha az olan her dijital hizmet sağlayıcısı dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlüdür.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NEREDEN VERİLİR?

DHV yani Dijital Hizmet Vergisi KDV-3 kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) oluşturduğu internet sitesi üzerinden veriliyor. ( https://digitalservice.gib.gov.tr/ ) Yine aynı site üzerinden mükellefiyet başvurusu da yapılabilmektedir.

https://digitalservice.gib.gov.tr