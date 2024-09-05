Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dijital Esaret filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dijital Esaret filmini izleyecek olanların merak ettiği Dijital Esaret konusu nedir, Dijital Esaret oyuncuları kimler ve Dijital Esaret özeti gibi konuları inceliyoruz.

DİJİTAL ESARET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dijital Esaret, dijital dünyada işledikleri suçlar yüzünden cezaevine atılan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Bir grup genç, dijital dünyaya adım attıklarında başlarına geleceklerden habersizdir. Her şeyin kendi kontrollerinde olduğunu düşünen gençler, bir süre sonra bu dünyanın esiri haline gelir. İşler gittikçe içinden çıkılmaz hale geldiğinde ise kendilerini cezaevinde bulurlar. Burada yolları kesişen sosyal medya fenomenleri, hackerlar, internet bağımlıları ve sanal kumarbazların özgürlüklerine kavuşabilmeleri için son bir şansı vardır. Cezaevinden çıkmak için çabalayan gençleri bu süreçte büyük bir sürpriz bekler.



DİJİTAL ESARET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Emre Kavuk

Oyuncular: Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi