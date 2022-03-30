DIGIDAYS DİJİTAL İLETİŞİM DÜNYASININ USTALARINI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ'NDE AĞIRLADI!

AYDIN (Haberler.com) - Dijital İletişim Günleri'nde (Digidays) Bülent Fidan, Hande Aydın, Serdar Keskin, Ender Merter, Dr. Pınar Nokay, Doç. Dr. Çetin Şenkul, Cantekin Ertekin, Esra Baykal, Burcu Erenkuş, Dr. Hakan Odabaşı, Buğrahan Bayat, Yeşim Mutlu, Jülide Kır, Gözde Göksel, Ulaş Bozan, Alperen Özkan, Gizem Akdoğan, Berrin Tektunalı, Neşet Dereli ve Tunç Kileciler olmak üzere dijital iletişim dünyasının 20 usta ismi, konuşmacı olarak yer aldı.

Üniversitenin marka etkinliği olan Dijital İletişim Günleri (Digidays); Popeyes, Komili, İlancılık Reklam Ajansı, Think Aloud Research Company ve Vapp Works'ün sponsorluğuyla gerçekleştirildi.

Programın ilk günü, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Öztürk'ün açılış konuşmaları ile başladı.

Metaverse ve transhumanizmden, deneyimsel pazarlamaya; dijital girişimcilikten, dijital trendlere; markalar dünyasında dijital iknadan, yeni nesil yayıncılığa; artırılmış gerçeklik dünyasından, influencer pazarlamada kişisel marka olmaya; NFT ile sürdürülebilirlik projesi: Being Hope'tan, dijital ürünlerin geri dönüşümü ile otizmde farkındalık yaratmaya; geleceğin reklamlarındaki 5 özellikten, B2B alanında dijitalin gücüne kadar pek çok güncel konu etkinlikte dikkat çekti.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü hocaları ve öğrencilerinin moderatör olarak görev aldığı Digidays'te Pradist ve Timm TV öğrencileri etkinlik boyunca aktif çalışmaları ile takdir topladı. Oturumların sonunda sponsorların hediyeleri ve teşekkür belgeleri konuşmacı ve moderatörlere takdim edildi.

Etkinlik, son oturumun ardından Arş. Gör. Gurur Öyküm Güven'in kapanış konuşması ile son buldu.

Digidays etkinliğini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, yayın kaydı ve haberlerine Timm TV YouTube kanalından, Pradist blog ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.

https://www.youtube.com/c/T%C4%B0MMTV/videos

https://www.youtube.com/c/PRAD%C4%B0STANBUL/videos

Bir başka Digidays etkinliğinde görüşmek dileğiyle.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Atölyesi

Pradist Ekibi

İletişim: pradistanbul@gmail.com

Haberler.com - Advertorial