Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'de benzin fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Diğer ülkelerde benzin ve motorin ne kadar? ABD, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Çin vb. dış ülkelerde akaryakıt ne kadar, kaç dolar? Rusya'da benzin ne kadar? İngiltere'de mazot ne kadar? ABD'de motorin ne kadar, kaç dolar?

HANGİ ÜLKEDE BENZİN VE MAZOT NE KADAR?

Dünyadaki birçok ülkede akaryakıt ürünlerine zam geldi. Bazı ülkelerdeki zamlı yeni fiyatlar şöyle:

ABD : Galon başına fiyat 4,17 dolar (Kaliforniya'da 5 doların üstünde)

Galon başına fiyat 4,17 dolar (Kaliforniya'da 5 doların üstünde) Almanya : Litresi 2 Euro'nun üzerine çıktı.

Litresi 2 Euro'nun üzerine çıktı. Belçika : 1.9 Euro ve üstünde.

1.9 Euro ve üstünde. İngiltere : 1.5 Sterlin (18 Şubat'taki zam)

1.5 Sterlin (18 Şubat'taki zam) Türkiye : Litresi 20 TL'nin üzerinde

ABD'DE BENZİN NE KADAR?

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5 doların üzerine çıktı. Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirileceğine ilişkin açıklamalarla ham petrol fiyatındaki yükseliş de hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'ye yakın artışla 131 doların üzerine çıkarken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 126 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

ALMANYA'DA BENZİN NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarken, Almanya'da akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede benzinin ve motorinin litre fiyatı ortalama 2 avronun üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkması benzin ve motorin fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

Almanya'da benzin ve motorinde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklık gösteriyor. Söz konusu fiyatlar, bölgeden bölgeye de farklılık gösterebiliyor.

Analistler, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının petrolde arzı daraltacağını belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30'dan fazla arttığına işaret ediyor.

Komşu ülkelerde daha ucuz

Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın, akaryakıt fiyatlarının yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatlarının yükselişini sürdürdüğüne işaret edilerek, Almanya'da sürücülerin depolarını her doldurduklarında rekor benzin ve motorin fiyatlarıyla karşı karşıya kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere çıkarıyor. Petrol istasyonlarında fiyatlarda gevşeme belirtisi yok." ifadesine yer verildi.

Enerjide Rusya'ya olan bağımlılığının akaryakıt fiyatları üzerinde "olumsuz" etkisi olduğuna değinilen açıklamada, Almanya'nın 2021'de ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 34'ünün Rusya'dan yapıldığı ve Polonya, Avusturya, Çekya, Lüksemburg gibi bazı diğer komşu ülkelerde, akaryakıt fiyatlarının Almanya'ya göre daha ucuz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Polonya, akaryakıt ürünlerinde KDV oranını geçici olarak yüzde 23'ten yüzde 8'e indirdi. Düzenleme, doğudaki komşu ülkede benzin ve dizelin litre başına 15 sente kadar daha ucuz olmasını sağladı." ifadelerine yer verildi.

BELÇİKA'DA BENZİN NE KADAR?

Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,951 avroyla son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini açıkladı.

Buna göre, bugün itibarıyla 95 oktan E10 benzinin litre fiyatı 8,2 sent artarak 1,951 avroya çıktı. 98 oktan E5 benzinin litresi de 4,6 sent yükselerek 2,023 avroya ulaştı.

B7 motorinin litresi ise 2,08 avro seviyesinde bulunuyor.

Böylece, ülkede benzin ve mazot fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrolün varil fiyatı dün 139,13 dolara kadar yükselmişti. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu.

İNGİLTERE'DE BENZİN NE KADAR? (SON YAPILAN ZAMLAR)

İngiltere'de akaryakıta yapılan zamların ardından benzin ve dizel fiyatı kendi rekorunu tazeleyerek en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede benzinin litresi 1.51 sterlinden, dizelin litresi ise 1.54'ten satılıyor.

İngiltere genelinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda da tekrar değişikliğe gidildi. İngiltere Otomobil Derneği'nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48'i aşarak 1.51 sterline, dizel fiyatı ise litre başına 1.51'i aşarak 1.54 sterline yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE'DE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 4 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı. Zam sonrası benzinin fiyatı 20 lirayı aştı, motorinin fiyatı ise 23 lira sınırına dayandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş arttı.

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