FC Differdange 03, Lüksemburg'un güneybatısındaki Differdange şehrinde 2003 yılında şehrin iki kulübü FA Red Boys Differdange ile AS Differdange kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. Peki, Differdange hangi ülkenin takımı? Differdange hangi ligde?

Differdange , 2003-04 sezonu öncesinde kurulduğunda Red Boys Differdange ikinci seviye ligde mücadele ederken, birleşimin diğer takımı AS Differdange üçüncü ligde yer alıyordu. Peki, Differdange hangi ülkenin takımı?

DİFFERDANGE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Differdange 03, Lüksemburg'un güneybatısındaki Differdange şehrinde 2003 yılında şehrin iki kulübü FA Red Boys Differdange ile AS Differdange kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. Kulüp, Lüksemburg'un en üst düzey futbol ligi olan Division Nationale'de mücadele etmektedir.

Kulüp, 2003-04 sezonu öncesinde kurulduğunda Red Boys Differdange ikinci seviye ligde mücadele ederken, birleşimin diğer takımı AS Differdange üçüncü ligde yer alıyordu. Yeni kulüp FC Differdange 03 Red Boys'un ikinci ligdeki yerini aldı ve iki sezon sonra ligi şampiyon olarak bitirerek bir üst lige yükseldi. Ertesi sezon Lüksemburg Ligi'ndeki takım sayısı 12 takımdan 14 takıma çıkarılırken, Differdange ligi üçüncü sırada bitirdi ve UEFA Intertoto Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Differdange 03, kuruluşundan itibaren 2008-09 ve 2014-15 sezonlarında olmak üzere iki kez ligi ikinci sırada tamamladı. Ayrıca 2009-10, 2010-11, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında dört kez Lüksemburg Kupası'nı müzesine götürdü. Kulüp, 2003 yılındaki birleşiminden önce Red Boys Differdange ile 6 kez Lüksemburg Ligi, 15 kez de Lüksemburg Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Birleşimin diğer kulübü AS Differdange ise sadece 1989-90 sezonunda Lüksemburg Kupası ikinciliği elde etmişti.

2009 yılından itibaren her yıl Avrupa kupalarına katılan Differdange'nin bu kupalardaki en büyük başarısı 2011-12 UEFA Avrupa Ligi sezonunda Paris Saint-Germain FC ile karşılaştığı play off turuydu. Differdange bu turdan önce Yunanistan temsilcisi Olympiacos Volou'ya karşı 3. ön eleme turunda elenmiş, ancak Olympiakos Volou'nun, Yunanistan'daki şike skandalı nedeniyle UEFA tarafından turnuvadan ihraç edilmesiyle Volou'nun yerini almıştı.[