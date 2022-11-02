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Diego Rossi sakat mı? Rossi kadroda neden yok?

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Diego Rossi sakat mı? Rossi kadroda neden yok?

Fenerbahçe 3 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçına çıkacak. Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Rossi'yi göremeyen futbol severler Diego Rossi sakat mı? Rossi kadroda neden yok? Merak ettiler.

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Rossi sakat mı? Fenerbahçe 3 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçına çıkacak. Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Rossi'yi göremeyen futbol severler Diego Rossi sakat mı? Rossi kadroda neden yok? Merak ettiler. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunda yer almayan Diego Rossi'nin sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kamp kadrosunda şu şekilde: Altay, Ertuğrul, Furkan, Osayı, Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, İrfan Can, Arda Güler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe karşılaşması Exxen platformunda şifreli ve canlı olarak ekranlara gelecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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