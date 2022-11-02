Fenerbahçe 3 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçına çıkacak. Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Rossi'yi göremeyen futbol severler Diego Rossi sakat mı? Rossi kadroda neden yok? Merak ettiler.

Her şey milyonların gözü önünde yaşandı! Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas saha içinde resmen dayak yedi

Rossi sakat mı? Fenerbahçe 3 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçına çıkacak. Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Rossi'yi göremeyen futbol severler Diego Rossi sakat mı? Rossi kadroda neden yok? Merak ettiler. İşte detaylar...

ROSSİ NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunda yer almayan Diego Rossi'nin sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kamp kadrosunda şu şekilde: Altay, Ertuğrul, Furkan, Osayı, Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, İrfan Can, Arda Güler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe karşılaşması Exxen platformunda şifreli ve canlı olarak ekranlara gelecek.