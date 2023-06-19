Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Diego Gomez ile gündem oldu. Peki, Diego Gomez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Diego Gomez Galatasaray'a gelecek mi?

Diego Gomez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Diego Gomez Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Diego Gomez kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Diego Gomez Galatasaray'a gelecek mi?

DİEGO GOMEZ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 27 Mart 2003 (20 yıl yaşında),

San Juan Bautista, Paraguay

Diego Alexander Gómez Amarilla (d. 27 Mart 2003), Paraguaylı millî futbolcu. Orta saha mevkiinde görev almaktadır. Paraguay ekibi Libertad forması giymektedir.

DİEGO GOMEZ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Diego Gomez'in Paraguay basınına; "Öğleden sonra temsilcimle bir görüşmem var. Teklifin uygun olup olmadığına bakacağız. Benimle ilgilenen kulüp Galatasaray. Menajerimle görüştükten sonra Libertad kulübüyle durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.