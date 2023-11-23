Didim'de Jandarma Vatandaşları KADES Konusunda Bilgilendirdi
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Pazarda yapılan faaliyette, KADES uygulamasının önemi ve kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturuldu.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar 6284 sayılı Kanun, KADES uygulaması ve Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirmelerde bulunuldu. Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapılırken, jandarma ekipleri vatandaşların sorularını cevaplandırdı. - AYDIN