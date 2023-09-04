Didim'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Didim'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre Didim'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Didim'de deprem mi oldu? Bugün Didim'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Didim deprem ve AFAD Didim'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Didim'de deprem kaç şiddetinde oldu? Didim yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Didim'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Didim'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Didim'de deprem mi oldu? Bugün Didim'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Didim deprem ve AFAD Didim'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Didim'de deprem kaç şiddetinde oldu? Didim yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'in de aralarında bulunduğu çevre illerden hissedildi.