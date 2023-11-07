Didim Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Efeler Mahallesi'nde yol düzeltme ve kilit parke döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Didim Belediyesi vatandaşlara modern ve konforlu bir ulaşım ağı kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler Mahallesi 1520, 1522 sokak ve civar sokaklarında yol düzeltme ile kilit parke döşeme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Kentimizde sağlıklı ve konforlu bir ulaşım ağı kurmak amacıyla çalışmalarımızı belirli bir program kapsamında sürdürüyoruz" dedi.