Didim Belediyesi, İlçeyi Yaz Sezonuna Hazırlıyor

Didim Belediyesi, yaz sezonun başlaması ile birlikte Mavişehir Mahallesi Huzur Sitesi’nde kilit taşı döşeme ve düzenleme çalışması başlattı.Çalışmaları yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Kentimizi güzelleştirip, geliştirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Didim Belediyesi, yaz sezonun başlaması ile birlikte Mavişehir Mahallesi Huzur Sitesi'nde kilit taşı döşeme ve düzenleme çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Kentimizi güzelleştirip, geliştirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin önemli turizm noktalarından Mavişehir Mahallesi, Sağtur bölgesi Huzur Sitesi'nde kilit taşı döşeniyor. Sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Atabay ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Atabay, "Kentimizi güzelleştirip, geliştirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Huzur Sitesi bölgesinde sürdürdüğümüz kilit taşı döşeme ve düzenleme çalışmalarımızı yakın zamanda tamamlayacağız. İlçemiz genelinde vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor" dedi.