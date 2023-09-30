Didim Belediyesi 'Doğa Dostu Didim' Çalıştayı Gerçekleştirdi

Didim Belediyesi tarafından, 'Doğa Dostu Didim' Çalıştayı gerçekleştirildi.

Doğası, tarihi dokusu ve temiz havası ile ülkemizin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim'de gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Çevre konuları hem ülkemizde hem bütün Dünya'da çok önemli ve yaşamla ilgili bir hale gelmeye başladı. Gelişmiş ülkeler diye düşündüğümüz birçok ülke, insanını ve ülkesini düşünerek çevreye, doğaya onarılması güç olan çalışmalara izin vermemiştir. Biz ise çevreyi korumayı hep bir başkasına bırakıyoruz. Bırakmayalım. Çevremizi birlikte koruyalım" dedi.

Başkan Atabay, "Didim'de hepimiz bir turizmci olmaya çalışıyoruz işletmeci değil. Çünkü turizmci olmak demek, doğayı korumak demek, hayvanları sevmek demek, insanları sevmek demek, etrafı kirletmemek demek, betonlaşmamak demek.

Biz Didim'de doğayı koruyarak, insanlara burada tarihimizle birlikte sunmak mecburiyetindeyiz. Ama benim kişisel olarak söylemek istediğim en önemli şey çevreyi ve doğayı korumayı bir başkasına bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca; "Bizler bu doğayı, bu çevreyi, bu Ülkeyi, bu güzel denizi atalarımızdan miras olarak almadık. Çocuklarımızdan emanet olarak aldık. Bu emanete hıyanet etmemek için de el birliğiyle doğamızı, çevremizi korumaya devam etmeli aynı zamanda buna uyumlu büyüme politikalarını da takip ederek Ülkenin de geleceğini hazırlamaya devam etmeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından çalıştaya geçildi. Çalıştay programında, ilk olarak Prof. Dr. Ruşen Keleş "Yerel Yönetimler ve Çevre Koruma Politikaları" konusunda bir konuşma yaptı. Ardından Dr. Arş. Gör. Sabriye Ak Kuran "Çevreye Duyarlı Turizm ve Gıda Sektörü Çalışmaları" konusunda slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Prof. Dr. Özkan Tütüncü "Arama Konferansı ve GZFT Analizi" konusunda katılımcılarla birlikte Didim'in güçlü ve zayıf yönlerini ele aldı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Kuran "Eş Zamanlı Turizm Sektörü" ve Dr. Arş. Gör. Sabriye Ak Kuran ise "Gıda Sektörü" konusuna bilgiler sundu.

Didim'de 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan Yardımcıları E.Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve İbrahim Metin Başer, Didim CHP İlçe Yönetimi, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız Belediye birim amirleri ile Basın mensupları katıldı. - AYDIN