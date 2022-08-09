Didem Taslan kimdir? Didem Taslan hayatı ve biyografisi! Didem Taslan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Taslan merak konusu oldu. İşte, Didem Taslan hakkında merak edilen Didem Taslan kimdir, Didem Taslan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 1 Nisan 1974

(48 yaşında)

Mersin

Gaye Sökmen ajansının girişimleri sayesinde katılmış olduğu ilk güzellik yarışmasında Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçilmiştir. 1994 senesinde ise Türkiye ikinci güzeli olarak seçildi. Gemen sonrasında ise Bahama'da gerçekleştirilen Calender Girl Yarışması içinde Miss April seçildi.

Didem Taslan, ayrıca modellik ev mankenliğin yanında dizi ve sinema filmlerinde de rol almıştır. 2008-2009 yılları arasında başrollerinde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un can verdiği Memati Baş isimli karakterin sevgilisi olarak tanınan Gamze Güneş rolünde ekranlarda yer aldı.

2013 senesinde Umutsuz Ev Kadınları isimli dizide 137. bölüm itibarıyla Neşe isimli karaktere can vermek amacıyla dahil olup; Songül Öden ile birlikte Deniz Uğur, Ceyda Düvenci, Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder ile beraber rol aldı.

2013 senesinde başrollerini Timur Acar ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı Bebek İşi isimli dizide Ayşenil Şamlıoğlu'nun yanı sıra Nevra Serezli, Bora Akkaş ve Murat Akkoyunlu ile beraber rol aldı.