Didem Sarı kimdir? Didem Sarı hayatı ve biyografisi! Didem Sarı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Sarı merak konusu oldu. İşte Didem Sarı hakkında merak edilen Didem Sarı kimdir, Didem Sarı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİDEM SARI KİMDİR?

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Didem Sarı, 2009 yılında evlendiği İzzet Antebi'den geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza attı.