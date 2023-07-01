Didem Kınalı, hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylı bir şekilde tanıtılıyor. Kariyeri, başarıları ve kişisel hayatı hakkında merak edilenler bu haberde yer alıyor. Peki, Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Oryantal Didem Kınalı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bir döneme damga vuran Didem Kınalı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Didem Kınalı'nın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

DİDEM KINALI KİMDİR?

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi.