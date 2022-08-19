Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı'nın meslek hayatında yaşadığı tacizleri anlatması gündeme damga vurdu. Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında? soruları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde…

DİDEM KINALI KİMDİR?

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

DİDEM KINALI TACİZ