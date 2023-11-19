Didem Kınalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay yaratan sözler: Ancak teneşir paklar

Oryantallikten şarkıcılığa adım atan Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istemeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kınalı "Onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler" dedi.

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, 7 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başladı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil'in mutluluğu kısa sürdü.

"ONLARIN DURULACAĞI YOK"

Yeni şarkısı 'Üstadım' için kamera karşısına geçen oryantal Didem Kınalı, klip çekimi öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Kınalı'ya İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istedikleri hatırlatıldı. Ünlü oryantal iki isim hakkında "Yaşıtları torun tombalak seviyorlar ama ne fayda, onların durulacağı yok. 40'ından sonra azanı teneşir paklar derler. Ne diyeyim ben? Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet." ifadelerini kullandı.