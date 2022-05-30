Didem Delen kimdir? Magazin hattı program sunucusu Didem Delen kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Didem Delen kimdir? Magazin hattı program sunucusu Didem Delen kaç yaşında, nereli?

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Didem Delen kimdir? Magazin hattı program sunucusu Didem Delen kaç yaşında, nereli?

Kısmetse Olur yarışması ile duyduğumuz Didem Delen şu günlerde Magazin Hattı programında sunucu olarak görev alıyor. Didem Delen kimdir? Magazin hattı program sunucusu Didem Delen kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem çok konuşulan program Kısmetse Olur programında yarışan Didem Delen kimdir? Magazin hattı program sunucusu Didem Delen kaç yaşında, nereli?

DİDEM DELEN KİMDİR?

Didem Delen 27 Aralık 1985 İstanbul doğumludur. Halkla İlişkiler bölümü mezunu Delen, bir süre bu sektörde çalıştı.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programında yarışan Didem Delen tavırları ve güzelliği ile dikkat çekti. Şuanda Magazin Hattı programında sunucu olarak görev almakta.

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