Didem Ciner'in Ciner Medya ve Ciner Glass şirketlerindeki kariyeri, yirmi yılı aşkın bir süredir devam etmekte olup Ciner Glass'ın (İngiltere merkezli şirket) başkanı olarak, şirketin İngiltere ve Avrupa'da cam üretim tesisleri kurma konusundaki iddialı planlarını nezaret etmesinin yanı sıra yerel çevredeki işletmeler, tedarikçiler ve hayır kurumları ile güçlü ve uzun süreli ortaklıklar geliştirmesinde zengin bir deneyim sunmaktadır. Peki, Didem Ciner kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? Didem Ciner hayat hikayesi ve biyografisi! İşte detaylar…

DİDEM CİNER KİMDİR?

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde başlayan Didem Ciner 2002 yılında Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ardından The London School of Economics and Political Science (LSE) okulunda Comparative Politics "Karşılaştırmalı Politika" alanında yüksek lisans yaptı ve bu bölümü de 2004 yılında tamamlayarak iş dünyasına atıldı. Eylül 2017'de

Ciner Medya Grubu'nda Direktör olarak görev alan Ciner, 2010 yılında Bloomberg HT'yi kurdu. Mayıs 2019'dan bu yana Ciner Glass'da yönetici olarak çalışmaktadır.

DİDEM CİNER KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ, NERELİ?

Didem Ciner'in özel hayatı hakkında fazla bilgiye rastlanmıyor. Ancak Didem Ciner'in 43 yaşında olduğu ve Turgay Ciner ile evli olduğu bilinmektedir.