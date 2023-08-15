Didem Ceran'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Didem Ceran kimdir, kaç yaşında, nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Didem Ceran ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Didem Ceran geliyor. Peki, Didem Ceran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Didem Ceran'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

DİDEM CERAN KİMDİR?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Popüler isim, genç yaşta 1,5 yıl sürecek bir evlilik yaşadı ve evliliğin ardından İstanbul'a taşındı.

Didem Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ardından Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Sosyal medyadaki videoları ile de magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Didem Ceran'ın İnstagram'da 42 bin takipçisi bulunmaktadır.