TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme izleyiciyi haftaiçi her gün Show ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Didem Arslan'la programına damga vuran Mine araştırılıyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz Mine kimdir? Didem Arslan Mine olayı nedir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mine ve Mithat olayı ne? İşte detaylar...

Show ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Didem Arslan'ın yaptığı Didem Arslan'la Vazgeçme programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Didem Arslan seyircileri, programa damga vuran Mine merak konusu oldu. Peki, Didem Arslan Yılmaz Mine kimdir? Didem Arslan Mine olayı nedir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mine ve Mithat olayı ne? Detaylar haberimizde...

DİDEM ARSLAN MİNE KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında adı geçen Mine merak konusu oldu. Tayfun Bey, 5 ay önce kayıplara karışan kardeşi Mine'yi bulmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurmuştu. Tayfun Bey kardeşinin öldüğünü ve onu öldürenin eşi Mithat Kocadağ olduğunu iddia etmişti. Haftalar sonrasında Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti.