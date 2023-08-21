Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman, saat kaçta?

"Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir!" sloganıyla yola çıkan, başarılı üç sezonu geride bırakan " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme", dertlere deva olmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için yarından itibaren kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme", SHOW TV'de yeni sezonuna başlayacak.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME KONUSU NE?

Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15:00'te canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme", yarın saat 15.00'te SHOW TV'de yeni sezonuna başlayacak