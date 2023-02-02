Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Didem Arslan Yılmaz hayatı

Didem Arslan Yılmaz kimdir? Özel yaşamı ve sunuculuğunu yaptığı programı ile dikkat çeken Didem Arslan Yılmaz hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Show ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Didem Arslan'ın yaptığı Didem Arslan'la Vazgeçme programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. İzleyicilerinin karşısına hafta içi her gün 16.00 seyircisininkarşısına çıkan program bugün seyircisinin karşısına gelmedi. Show TV ekranlarında yayınlana programın sunuculuğunu ise deneyimli Gazeteci, Sunucu Didem Arslan Yılmaz yapıyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz kimdir, nerelerde çalıştı? Detaylar haberimizde...

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Aslen Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan Didem Arslan Yılmaz'ın babası Kasım Arslan, Annesi ise Makbule Arslan'dır.Didem Arslan, Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN Türk'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi. CNN Türk'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Haber Türk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi.

2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı. 2020 den günümüze kadar Vazgeçme programını hazırlayıp sunmaktadır.