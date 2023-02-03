Didem Arslan Yılmaz Belkıza kimdir? Didem Arslan Belkıza Avcı olayı nedir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Belkıza İnstagram hesabı ne?
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Sevilen programlar arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme izleyiciyi haftaiçi her gün Show ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Didem Arslan'la programına damga vuran Belkıza araştırılıyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz Belkıza kimdir? Didem Arslan Belkıza olayı nedir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Belkıza İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...
Show ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Didem Arslan'ın yaptığı Didem Arslan'la Vazgeçme programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Didem Arslan seyircileri, programa damga vuran Belkıza Avcı merak konusu oldu. Peki, Didem Arslan Yılmaz Belkıza kimdir? Didem Arslan Belkızaolayı nedir? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Belkıza İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...
DİDEM ARSLAN BELKIZA KİMDİR?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında adı geçen Belkıza Avcı merak konusu oldu. Belkıza Avcı, babasının altın karşılığında kendisinden yaşça büyük bir erkekle evlendirdiğini iddia etti. Kimlikte 20 yaşında ama gerçekte 18 yaşında olan Belkıza Didem Arslan programına başvurarak yardım istemiştir.