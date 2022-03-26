Didem Arslan Rukiye kimdir? Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir program olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının izleyicileri tarafından Didem Arslan Rukiye kimdir? Didem Arslan Rukiye olayı ne? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Rukiye kaç yaşında, nereli? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA RUKİYE KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 391. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz'ün abileri İsmail Bacak ve Veli Bacakstüdyoda gizli tanık ile karşı karşıya geldi. Rukiye Didem Arslan'ın "İsmail Bacak, Yılmaz hocaya ne yaptı?" sorusuna "hayatını sonlandırdı" dedi. Rukiye, daha sonra ise söylediğini inkar etti.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 393. Bölümünde; Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz'ün Yılmaz Kılınç'tan olan kızı Nur Sultan Kılınç'ın ifadeleri ortaya çıktı. Rukiye kızının ifadelerine sinirlenerek stüdyoyu terk etti.

Rukiye Öz, gizli tanığın kastettiği çuvalın kendi çuvalı olabileceğini söyledi.

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