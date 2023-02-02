Ekranların sevilen programları arasında yer alan ve Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme nerede merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Didem Arslan nerede? Didem Arslan kanal mı değiştirdi?

Didem Arslan nerede? Didem Arslan kanal mı değiştirdi, hangi kanalda soruları, programa dair en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Programın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı ve neden başlamadığını merak eden kullanıcılarımız için bu haberimizde yanıtladık. Peki, Didem Arslan nerede? Didem Arslan kanal mı değiştirdi, hangi kanalda?

DİDEM ARSLAN NEREDE?

Uzun yıllardır reyting rekorları kırmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlaması ile birlikte Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının reyting sonuçlarında yaşanan gelişmeler, program saatinin değişmesine neden oldu. Daha sonrasında programın yayınlanmamasına ilişkin olarak herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan sıcak gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.

DİDEM ARSLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ocak 1974

(49 yıl yaşında)

Aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu.

Mina isminde bir kızı olup Kürşat Yılmaz ile evlidir.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.