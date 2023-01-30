TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme izleyiciyi haftaiçi her gün Show ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Didem Arslan'la programına damga vuran Mithat araştırılıyor. Peki, Didem Arslan Mithat kimdir? Didem Arslan Mithat soyadı ne? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat olayı nedir? İşte detaylar...

Show ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Didem Arslan'ın yaptığı Didem Arslan'la Vazgeçme programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Didem Arslan seyircileri, programa damga vuran Mithat merak konusu oldu. Peki, Didem Arslan Mithat kimdir? Didem Arslan Mithat soyadı ne? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat olayı nedir? Detaylar haberimizde...

DİDEM ARSLAN MİTHAT KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk olan Mithat merak konusu oldu. Tayfun Bey, 5 ay önce kayıplara karışan kardeşi Mine'yi bulmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurmuştu. Tayfun Bey kardeşinin öldüğünü ve onu öldürenin eşi Mithat Kocadağ olduğunu iddia etmişti. Haftalar sonrasında Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti.