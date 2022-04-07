Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 7 Nisan Perşembe Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 401. Bölümünde; 27 yıllık eşi 4 çocuğunun annesi Sema Ağaçkıran 8 ay önce Tekirdağ'dan yazlıktan çıktı ve bir daha geri dönmedi. Eşinin arayan Tarık Ağaçkıran Vazgeçme'ye başvurdu. Didem Arslan, "4 çocuk annesi Sema nerede?" sorusuna yanıt aradı. Tekirdağ Kumbağ'dan yayına bağlanan Furkan Ağaçkıran annesi Sema Ağaçkıran'ın 5 dakika içerisinde kaybolduğunu söyleyerek, o anları anlattı.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Kayınpederini öldürmekle suçlanan Yadigar Eren ve eşi Mehmet Nazif Eren, stüdyoya geldi. Canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı. Canlı yayında karşı karşıya gelen kardeşler birbirleri suçlayarak inanılmaz iddialarda bulundu.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlanan eski eş Rukiye Öz, geçtiğimiz günlerde suçlamaların ardından programı terk ederek Mersin Silifke'ye dönmüştü. Vazgeçme ekibi Yılmaz Kılınç'ın vahşice öldürüldüğü barakaya giderek oradan canlı yayın yaptı. Rukiye'nin üvey kızı Mercan canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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