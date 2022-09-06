Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 6 Eylül Salı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri döndü ve izleyiciler de Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izleme linkini araştırdı. İşte, 6 Eylül Salı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 479. bölümünde yaşananlar ve Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 479. Bölümünde; Merve Kara, 9 yaşındaki kızı Ebrar'ın 3 yıl önce kocası Cihan tarafından kaçırıldığını söyleyerek Vazgeçme'den yardım istedi. Merve Kara, eşinin kendisine ihanet suçlaması yaptığını ve intikam için kızını kaçırdığını söyledi.

16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta Bodrum'da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu. Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Halil Sakallıoğlu, Vazgeçme'ye başvurdu. Aylarca yayınlardan kaçan Turcen, uzun bir aradan sonra ilk defa stüdyoya geldi. Turcen ile suçladığı gelini Nazlı yüzleşmesi yaşandı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izlemek için DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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