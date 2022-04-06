Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 6 Nisan Çarşamba Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 400. Bölümünde; 11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Babalarının esrarengiz ölümüyle ilgili kardeşleri ve gelinlerini suçladılar. Gelin Yadigar canlı yayına bağlanarak iddiaları yanıtladı. Emekli olay yeri inceleme memuru Doğan Eren, babası Duran Eren'in ölüm anını canlandırdı.

27 yıllık eşi 4 çocuğunun annesi Sema Ağaçkıran 8 ay önce Tekirdağ'dan yazlıktan çıktı ve bir daha geri dönmedi. Eşinin arayan Tarık Ağaçkıran Vazgeçme'ye başvurdu. Çaresiz eş, Didem Arslan'dan eşinin bulunması için yardım istedi. Tarık Bey'in eşi Sema Hanım'ın kayıplara karışmadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç, Vazgeçme'ye başvurdu. Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında çok önemli bir gelişmeyi açıkladı. Şu an şüpheli olarak bakılan kişilerin o dönemki telefon kayıtlarının yeniden incelenmeye alındığını söyledi. Suçlanan eski eş Rukiye Öz, geçtiğimiz günlerde suçlamaların ardından programı terk ederek Mersin Silifke'ye dönmüştü. Gizli tanık günler sonra yeniden stüdyoya geldi. Gizli tanık o güne dair bilinmeyenleri anlattı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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