Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 3 Mayıs Salı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 419. Bölümünde; 6 yıl önce 88 yaşındayken Antalya, Manavgat'a bağlı Evrenseki köyünde kaybolan Gülsüm Nine, o günden sonra bir daha kimse tarafından görülmedi. Gülsüm Nine'nin kızı Türkan Şeker, annesine ne olduğunu bulabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu.

8 yıl önce Çorlu'da katıldığı doğum günü partisinde 5. kattan düşerek şüpheli bir şekilde ölen 19 yaşındaki Serpil Kehribar'ın annesi Nihal Kehribar Vazgeçme'ye başvurdu. Acılı anne, Didem Arslan Yılmaz'dan kızının süpheli ölümünün aydınlatılması için yardım istedi. Şüpheli gözüyle bakılan ve Serpil'in öldüğü gün o evde olan Uygun Koldagüç ve ev arkadaşları Burçak Galaza ile Demet Öznur canlı yayına katıldı. Olay anına dair 112 kayıtları dinletildi ve evdekilerin neden 9 dakika 8 saniye sonra aşağıya indikleri soruldu.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Yılmaz Kılınç'ın oğlu Murat, Vazgeçme ekibi ile birlikte10 yıl sonra ilk kez babasının öldüğü barakaya gitti ve Rukiye ile ilgili iddialarda bulundu. Yılmaz Kılınç'ın ölümünden sorumlu tutulan ve kayıplara karışan eski eş Rukiye Öz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rukiye, kızının babası Durhasan'ı aradı. Durhasan canlı yayına bağlandı ve Rukiye ile aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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