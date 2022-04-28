Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 28 Nisan Perşembe Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 416. Bölümünde; 8 yıl önce Çorlu'da katıldığı doğum günü partisinde 5. kattan düşerek şüpheli bir şekilde ölen 19 yaşındaki Serpil Kehribar'ın annesi Nihal Kehribar Vazgeçme'ye başvurdu. Acılı anne, Didem Arslan Yılmaz'dan kızının süpheli ölümünün aydınlatılması için yardım istedi. Serpil ile o dönem aynı evde kalan Burçin Galaza ve Demet Öznur stüdyoya gelerek, olay gününe dair bilinmeyenleri anlattılar. Şüpheli gözüyle bakılan ve Serpil'in öldüğü gün o evde olan Uygun Koldagüç stüdyoya geldi. Uygun, kızların "Bize kapıyı açmadı" iddiasına yanıt verdi.

Elife Armutlu ve eşi Kaya Armutlu Vazgeçme'ye başvurdu. Oğulları Baran Armantlu'nun kendisinden 20 yaş büyük 3 çocuklu Fatma Hanım ile evlendiğini söyleyen anne ve baba, oğullarını gelinden kurtarmak için Didem Arslan'dan yardım istedi. Oğulları Baran stüdyoya gelerek anne ve babasının iddialarına yanıt verdi. Günlerdir oğluna sarılamadığını söyleyen Elife Hanım, oğluna canlı yayında sarıldı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Eski eş Rukiye Öz geçtiğimiz haftalarda programı terk ederek kayıplara karışmıştı. Rukiye'nin eski eşi Durhasan Uysal kızı Nisanur'la birlikte, Rukiye'nin Yılmaz Kılınç'tan olan büyük kızı Nursultan Kılınç'ı ziyarete gitti. Durhasan o ziyaret sırasında yaşananları anlattı. Uysal, Nursultan'ın cinayet romanı yazdığını da söyledi. Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında Rukiye ile ilgili son dakika gelişmesini açıkladı. Arslan, mahkeme'nin Rukiye hakkında verilen beraat kararını düşürdüğünü söyledi. Kararı duyan Mercan Öz, o anlarda sevinç gözyaşları döktü.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE



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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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