Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 27 Nisan Çarşamba Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 415. Bölümünde; Elife Armutlu ve eşi Kaya Armutlu Vazgeçme'ye başvurdu. Oğulları Baran Armantlu'nun kendisinden 20 yaş büyük 3 çocuklu Fatma Hanım ile evlendiğini söyleyen anne ve baba, oğullarını gelinden kurtarmak için Didem Arslan'dan yardım istedi. Elife Hanım, gelin Fatma'nın derdinin aşk değil para olduğunu söyledi.

8 yıl önce Çorlu'da katıldığı doğum günü partisinde 5. kattan düşerek şüpheli bir şekilde ölen 19 yaşındaki Serpil Kehribar'ın annesi Nihal Kehribar Vazgeçme'ye başvurdu. Acılı anne, Didem Arslan Yılmaz'dan kızının süpheli ölümünün aydınlatılması için yardım istedi. Nihal Hanım, canlı yayında kızının öldüğü günden beri aynı kıyafetleri giydiğini söyledi. Acılı anne, ancak kızının şüpheli ölümü aydınlanınca bu kıyafetleri yakacağını söyledi. Serpil'in o dönem yakın arkadaşı olan ve onunla aynı yerde çalışan Burçin Galaza canlı yayına katılarak, o güne dair çok önemli detayları anlattı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Eski eş Rukiye Öz geçtiğimiz haftalarda programı terk ederek kayıplara karışmıştı. Didem Arslan Yılmaz, kayıp Rukiye'nin kadın sığınma evinde kaldığını açıkladı. Rukiye, eski eş Durhasan Uysal'dan olan kızı Nisanur'u terk edip girmişti. 1 aydır kızını aramayan Rukiye'nin bugün öğlen saatlerinde Nisanur'u aradağı ve onunla konuştuğu öğrenildi.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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